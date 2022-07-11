Mercedes задумал отказаться от дистрибуции в России

«Ъ»: Mercedes-Benz продает принадлежащее «Мерседес-Бенц Рус» имущество

Mercedes-Benz задумал продать принадлежащее дистрибутору «Мерседес-Бенц Рус» имущество одному из дилеров, отказавшись от дистрибуции в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Среди возможных претендентов на покупку — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Не исключается также продаж склада автомобилей и дилерского центра через торги.

По мнению одного из собеседников издания, возможно получение одним из дилеров прав дистрибутора Mercedes на российском рынке. Также вероятно, что предметом сделки будет договор дистрибутора. В пользу этого говорит то, что пока компания не распродавала склад автомобилей в России из-за страха санкций.

«Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — рассказали «Коммерсанту» в компании.

О приостановке производства автомобилей Mercedes-Benz на территории России и поставки авто в страну стало известно 3 марта. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления». Позднее в компании сообщили, что на операции, связанные с уходом из России, было потрачено 709 миллионов евро (около 750 миллионов долларов).