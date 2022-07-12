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В России захотели создать сервис для организации выезда за границу

Депутат Милонов предложил создать сервис для организации отдыха россиян за границей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел создать сервис для организации выезда россиян за границу. С таким предложением он обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой, передает RT.

По словам политика, государственный либо частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма будет помогать соотечественникам решать «возникающие сложности, связанные с санкциями и изменениями правил поездок» во время отдыха.

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«Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах», — пояснил Милонов. Кроме того, депутат предложил Ростуризму разделить все страны на категории в зависимости от уровня безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

Ранее российское посольство на Шри-Ланке, а также туроператоры заявили, что отдыху отечественных туристов на курортах азиатской страны ничего не угрожает. При этом отмечается, что на фоне продолжающихся протестов на острове в районе аэропорта усилена охрана.

Мировая история санкций
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Валентина Процкова
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