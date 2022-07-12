В России захотели создать сервис для организации выезда за границу

Депутат Милонов предложил создать сервис для организации отдыха россиян за границей

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел создать сервис для организации выезда россиян за границу. С таким предложением он обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой, передает RT.

По словам политика, государственный либо частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма будет помогать соотечественникам решать «возникающие сложности, связанные с санкциями и изменениями правил поездок» во время отдыха.

«Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах», — пояснил Милонов. Кроме того, депутат предложил Ростуризму разделить все страны на категории в зависимости от уровня безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

Ранее российское посольство на Шри-Ланке, а также туроператоры заявили, что отдыху отечественных туристов на курортах азиатской страны ничего не угрожает. При этом отмечается, что на фоне продолжающихся протестов на острове в районе аэропорта усилена охрана.