Россиян заверили в спокойной обстановке в охваченной протестами Шри-Ланке

АТОР: безопасности российских туристов на Шри-Ланке ничего не угрожает

Отдыху российских туристов на курортах Шри-Ланки ничего не угрожает. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заверяет российское посольство на Шри-Ланке, а также туроператоры, угроза для безопасности туристов отсутствует. Отмечается, что волнения не захватили туристический сектор и происходят только в Коломбо. Представители туриндустрии и дипмиссии также не зафиксировали никаких жалоб или обращений со стороны отдыхающих.

«Все экскурсионные объекты работают, туристы отдыхают в отелях. Жалоб от них нет. В отелях спокойная обстановка, перебоев с продуктами и питанием нет. У отелей есть генераторы на случай отключения света. Наши партнеры по графику организуют все трансферы, встречают и провожают в аэропорт. События в Коломбо туристов на побережье никак не коснулись», — рассказали в Ambotis Holidays.

В «Русском Экспрессе» добавили, что экскурсии продолжают проводиться по плану, при необходимости вносятся корректировки. В районе аэропорта усилена охрана, тем не менее доступу туристов к авиагавани это не мешает.

Ранее в июле сообщалось, что протестующие на Шри-Ланке превратили захваченную резиденцию премьер-министра в импровизированный музей и жарят шашлыки во дворе дворца.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. На этой неделе демонстранты захватили президентский дворец и резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, причем последнее здание они подожгли.