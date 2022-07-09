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Протестующие подожгли резиденцию экс-премьера Шри-Ланки

Протестующие подожгли резиденцию ушедшего в отставку премьера Шри-Ланки Викрамасингхе

Фото: Amitha Thennakoon / AP

На Шри-Ланке протестующие подожгли резиденцию ушедшего в отставку премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что дом Викрамасингхе расположен в городе Курунегала в северо-западной части страны. Протестующие также подожгли дома нескольких депутатов парламента и одного из министров.

Также стало известно, что захватившие резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы купаются в президентском бассейне, пробуют еду на его кухне и располагаются в личных покоях семьи. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующие ролики появились в сети. На одном видео группа молодых людей плавает в бассейне резиденции под одобрительные крики зрителей.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что уходит в отставку по рекомендации парламента страны. По словам Викрамасингхе, он принял решение оставить свой пост, чтобы обеспечить продолжение работы всепартийного правительства, а также безопасность граждан Шри-Ланки.

Кроме того, появилась информация о том, что бывший лидер государства Раджапакса мог покинуть территорию страны.

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Антон Похиляк
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