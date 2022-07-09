Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил об отставке

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что уходит в отставку по рекомендации парламента страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Викрамасингхе, он принял решение оставить свой пост, чтобы обеспечить продолжение работы всепартийного правительства, а также безопасность граждан Шри-Ланки.

Ранее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе созвал экстренное заседание парламента. В рамках встречи партийные лидеры решили отправить в отставку президента Готабая Раджапакса. Новым главой Шри-Ланки временно стал спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Кроме того, сегодня появилась информация о том, что бывший лидер государства Раджапакса мог покинуть территорию страны. По словам секретаря экс-президента Гамини Сенарат, в настоящий момент его местонахождение неизвестно.

9 июля политические активисты, возмущенные экономическим кризисом в Шри-Ланке, организовали в столице страны Коломбо марш против правительства. На улицы столицы вышли тысячи жителей. В результате протестующим удалось прорваться в резиденцию Раджапакса.

Эксперт по проблемам азиатско-тихоокеанского региона Владимир Терехов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что с избранием нового президента в Шри-Ланке на короткое время может появиться очередной «спаситель отечества». Однако, по его словам, протесты могут исчезнуть лишь на время.