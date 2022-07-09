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Парламент Шри-Ланки принял решение об отставке президента

Лидеры партий Шри-Ланки решили, что президент Раджапакса должен уйти в отставку

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса должен уйти в отставку. Соответствующее решение приняли лидеры политических партий страны в рамках экстренного совещания со спикером парламента Махинды Япы Абейвардены, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Newswire.

По информации издания, на встрече парламент Шри-Ланки призвал Раджапаксу оставить пост.

Ранее появилась информация о попытках главы государства покинуть территорию страны на самолете. По словам секретаря президента Гамини Сенарат, неизвестно, где в настоящее время находится Раджапакса.

9 июля политические активисты начали в Коломбо марш против правительства из-за экономического кризиса в Шри-Ланке. На улицы столицы вышли тысячи жителей. В результате протестующие смогли прорваться в резиденцию Раджапаксы.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом с момента получения независимости в 1948 году. Государство не имеет возможности оплатить импорт топлива, из-за чего поставщики отказываются отгружать на остров нефть.

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Константин Лысяков
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