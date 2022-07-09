Влияние нового президента Шри-Ланки на протесты оценили

Эксперт Терехов: с избранием нового лидера Шри-Ланки протесты исчезнут лишь на время

В Шри-Ланке на короткое время может появиться очередной «спаситель отечества», но без радикального решения проблем едва ли что-то изменится в этой стране. С избранием нового президента протесты могут исчезнуть лишь на время, заявил эксперт по проблемам азиатско-тихоокеанского региона Владимир Терехов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние нового президента на протесты.

Глобальная проблема

Новым временным президентом Шри-Ланки станет спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена. Ранее премьер-министр государства Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с активными протестами. Во время встречи парламент отправил в отставку президента Готабая Раджапакса, чью резиденцию ранее атаковали активисты. Бывший глава государства отметил, что подчинится любому решению лидеров партий.

После смены президента на короткое время протестующие успокоятся. Но проблема на Шри-Ланке фундаментальная. Она даже не связана с внутренними событиями, ее причины носят глобальный характер Владимир Терехов эксперт по проблемам азиатско-тихоокеанского региона

«Нужно глобальное решение глобальных проблем. Тяжелый удар нанесли санкции в отношении России. Последствия санкций распространились, как щупальца, по всему миру. До этого был COVID-19. Для разрешения проблем нужно участие России, но пока нет никаких признаков, что все мировые лидеры готовы сесть с нами за стол переговоров и обсудить глобальные проблемы», — считает Терехов.

Шри-Ланка оказалась банкротом из-за мировой ситуации и не может пользоваться займами, а они крайне нужны для того, чтобы покупать энергоресурсы, медикаменты и прочие необходимые вещи, рассказал политолог.

Попытки успокоить протестующих

Эксперт по региону напомнил, что в мае на Шри-Ланке произошла смена правительства, после чего протесты на небольшой промежуток времени прекратились.

«Это уличная стихия. Она, во-первых, имеет фундаментальные причины для того, чтобы гулять по улицам и крушить все на своем пути, а во-вторых, как и всякую уличную толпу, ее можно чем-то отвлечь, но только на короткое время. Раз смена правительства не помогла, то теперь пришла очередь за президентом», — заключил он.

Протесты на Шри-Ланке начались в начале апреля. Их причиной послужил финансовый кризис, который называют худшим с момента получения независимости в 1948 году. Государство не имеет возможности оплатить импорт топлива, из-за чего поставщики отказываются отгружать на остров нефть.