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Стал известен новый президент Шри-Ланки

Новым президентом Шри-Ланки временно станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Новым президентом Шри-Ланки временно станет спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауффа Хакима.

«Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», — написал Хаким в своем Twitter, опубликовав фотографию с экстренного заседания парламента. Он отметил, что обсуждения продолжаются.

Ранее премьер-министр государства Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи со случившимися в столице протестами. Во время встречи парламент отправил в отставку президента Готабая Раджапаксу. Бывший глава государства при этом отметил, что подчинится любому решению лидеров партий.

Сам экс-президент, предположительно, покинул страну. Об этом свидетельствуют данные СМИ и бывшего посла Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга.

9 июля протестующие ворвались в резиденцию Готабая Раджапаксы. Вместо запланированного на этот день мирного марша активисты прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. По предварительным данным, во время протестов пострадали как минимум 33 человека, в том числе двое полицейских.

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Нина Ташевская
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