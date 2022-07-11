Протестующие на Шри-Ланке устроили барбекю в резиденции премьера

Протестующие на Шри-Ланке превратили резиденцию премьера в музей и устроили там барбекю

Протестующие на Шри-Ланке превратили захваченную резиденцию премьер-министра в импровизированный музей и жарят шашлыки во дворе дворца. Об этом сообщает РИА Новости.

Внутри резиденции собралась толпа митингующих: они скандируют лозунги, свистят. «В одном из помещений протестующие нашли рояль, но умеющих играть на нем не нашлось. Во дворе резиденции участники протестных акций устроили барбекю: на большом костре они жарят мясо, а также свободно гуляют по территории», — рассказал корреспондент агентства.

По его словам, на месте присутствует полиция, но она не мешает людям прогуливаться по резиденции.

Ранее участники массовых акций протеста на Шри-Ланке, захватившие резиденцию президента страны, нашли в ней миллионы ланкийских рупий наличными. В социальных сетях активно распространяется видео, где люди пересчитывают найденные банкноты. Утверждается, что все средства переданы подразделениям полиции. Предварительно там было около 18 миллионов рупий (три миллиона рублей).

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. На этой неделе демонстранты захватили президентский дворец и резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, причем последнее здание они подожгли.

Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. Викрамасингхе отмечал, что полностью преодолеть кризис удастся не ранее, чем через три года.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обязался уйти в отставку 13 июля. Временным главой государства станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

До этого Раджапакса попытался заручиться поддержкой президента России Владимира Путина и попросил у него кредит на импорт топлива в страну для преодоления текущих экономических проблем. При этом глава Шри-Ланки утверждал, что Москва поддерживает власти Шри-Ланки.