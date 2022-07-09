Назван срок ухода в отставку президента Шри-Ланки

Newswire: президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Такой срок назвал спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена, сообщает ланкийское издание Newswire.

«Президент сказал мне сообщить стране, что он уйдет в отставку 13-го числа, чтобы передать власть мирным путем», — заявил спикер парламента. Ранее стало известно, что Махинда Япа Абейвардена станет новым временным президентом Шри-Ланки.

Решение об отставке Готабая Раджапаксы было принято на экстренном совещании лидеров партий фоне масштабных протестов в стране, которые случились из-за разразившегося весной экономического кризиса.

Ранее стало известно о попытках главы государства покинуть территорию Шри-Ланки на самолете. По словам секретаря президента Гамини Сенарат, неизвестно, где в настоящее время находится Раджапакса.

9 июля политические активисты начали в Коломбо марш против правительства Шри-Ланки. На улицы столицы вышли тысячи жителей. В результате протестующие сумели прорваться в резиденцию Раджапаксы.