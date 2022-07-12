Центробанк расширит возможности передвижных офисов банков

ЦБ расширит возможности передвижных банков, переименовав их в мобильные офисы

Центробанк намерен расширить возможности передвижных пунктов кассовых операций (ППКО). Они будут переименованы в мобильные офисы и смогут совершать операции с юридическими лицами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ППКО — банковский офис на базе транспортного средства. Как отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, мобильный офис — полноценное отделение на колесах «с традиционным обслуживанием клиентов сотрудником банка и кассиром, а также укомплектованное банкоматом и платежным терминалом, что позволяет проводить фактически все основные банковские операции».

По состоянию на 1 июня 2022 года в России действовали 288 передвижных офисов двух банков. ППКО могут работать только с физическими лицами, однако у новых мобильных офисов появится гораздо больше возможностей — они смогут функционировать из любой точки страны, а также работать с юридическими лицами.

В ЦБ объяснили, что целью изменений является «повышение удовлетворенности граждан банковскими услугами».

Ранее президент России Владимир Путин похвалил российский Центробанк, отметив, что в результате мер ЦБ, поддержанных правительством, многое удалось сделать.