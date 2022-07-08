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Путин похвалил российский ЦБ

Президент России Путин похвалил российский Центробанк и объявил о провале блицкрига Запада

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин похвалил российский Центробанк и объявил о провале блицкрига Запада в отношении страны. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, в результате мер ЦБ, поддержанных правительством, удалось сделать многое. «И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг — он, конечно же, провалился», — провозгласил он во время встречи с кабинетом министров.

Ранее, говоря об уходе иностранных компаний с российского рынка, он назвал это благом для отечественной экономики. «В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — отметил Путин.

Еще глава государства считает, что страны Запада пренебрегают базовыми принципами мировой экономики, в результате чего экономический кризис приобретает хронический характер.

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Платон Щукин
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