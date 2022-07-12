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Косметолог ответила на вопрос об эффективности умывания водой

Дерматолог Рогожина: умываться водой надо после нанесения на кожу жирорастворяющих средств

Фото: engin akyurt / Unsplash

Умывание только водой бесполезно для поддержания здоровья и хорошего внешнего вида кожи, объяснила дерматолог, косметолог и трихолог Клиники доктора Власенко Оксана Рогожина. В беседе с «Лентой.ру» она ответила на вопрос об эффективности умывания без специализированных средств.

По словам эксперта, во время умывания происходит нормализация биоценоза кожи с обитающими на ней микроорганизмами, а также легкая тонизация кожи и улучшение микроциркуляции крови. Поэтому Рогожина посоветовала умываться после нанесения на кожу жирорастворяющих средств.

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«Умывание всегда представляет собой двухэтапный процесс, где последовательно используются жирорастворяющие, а затем — водорастворяющие тоники и лосьоны», — рассказала дерматолог. Рогожина отметила, что сейчас в продаже появились и бифазные средства для умывания по типу «вода в масле» или «масло в воде» — с ними можно провести умывание в один этап.

«Вода же сама по себе, как компонент участвующий в умывании, используется на этапе смывания с лица гелей, молочка, сливок или бифазного очищающего средства. Иногда вода нужна для орошения кожи перед нанесением на нее очищающей косметики», — пояснила эксперт.

Дерматолог добавила, что тоники и лосьоны, как правило, не смывают водой.

По ее словам, использование таких народных средств для умывания, как отвары трав и кубики льда, можно рассматривать только как дополнительную косметическую процедуру, не заменяющую умывание.

Ранее диетолог Лиза Афинская назвала способ защитить кожу от солнца при помощи еды. По ее словам, употребляя в пищу помидоры, арбузы, грейпфруты, морковь и болгарский перец, можно помочь коже быстрее восстановиться.

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Вера Владзиевская
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