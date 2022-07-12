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Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине

Министерство обороны сообщило, что на Украине за ВСУ воевали 7107 иностранных наемников

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Министерство обороны опубликовало сводные данные о численности и происхождении иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные представил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Согласно опубликованным данным, всего на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой их число составляет 2741.

Среди стран, из которых на Украину прибыли наемники — Новая Зеландия (1 человек), Иран (1), Китай (1) и Чили (1). Лидируют по числу наемников Польша (1835 человек), Канада (605) и США (544).

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Польша также лидирует по числу потерь среди наемников — из 1835 бойцов были уничтожены 544 человека.

Ранее сообщилось, что 9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.

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Валерий Розенберг
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