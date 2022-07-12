Москвича и десятерых его сообщников осудят за продажу наркотиков в даркнете

В Москве осудят создателя онлайн-магазина по продаже наркотиков и 10 его сообщников

В Москве 28-летний создатель онлайн-магазина по продаже наркотиков и его сообщники предстанут перед судом. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По данным полиции, москвич открыл в даркнете нелегальный онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ, после чего нашел в интернете 10 помощников. Создатель преступного бизнеса приобретал у неизвестных крупные партии наркотиков, после чего через мессенджер отправлял сообщникам полученные от продавцов координаты тайников. Обвиняемые выезжали по адресу, доставали наркотики из схронов, расфасовывали их на более мелкие дозы и раскладывали по новым тайникам на территории Москвы.

Оплату за товар владелец онлайн-магазина принимал в криптовалюте, ее отправляли на обезличенный счет. При необходимости он конвертировал криптоденьги в рубли и расплачивался ими с помощниками, а также тратил на личные нужды. Стражи порядка выяснили, что за все время лидер группы заработал более 13 миллионов рублей.

Во время обысков у него и у 10 его сообщников в Москве и Подмосковье полицейские изъяли свыше килограмма N-метилэфедрона, более 300 граммов мефедрона и свыше 64 граммов амфетамина. После задержания в отношении двоих фигурантов избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, остальных поместили в СИЗО.