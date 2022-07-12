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Нарышкин заявил о попытках Польши завуалировать свою экспансию на Украину

Нарышкин заявил, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Украину

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув маскировочную пропаганду. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СВР, Польша рассчитывала, что в условиях напряженного геополитического противостояния ни на Украине, ни в США, ни в России не обратят внимания на ее приготовления к захвату украинских земель. «Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от "товарищей по НАТО и ЕС"», — подчеркнул Нарышкин.

Вместе с тем в СВР добавили, что Варшава пытается сформировать образ «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого власти Польши стремятся к более активному сотрудничеству с Венгрией и Румынией, чтобы «прикрыться ими для реализации собственных планов».

Ранее Нарышкин заявил о поддержке США и Британией идеи расчленения Украины. По его словам, Варшава, исходя из анализа ситуации, склоняется к тому, что необходимо «идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского миротворческого контингента».

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Сергей Истомин
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