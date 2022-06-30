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Глава СВР заявил о поддержке США и Британией идеи расчленения Украины

Глава СВР Нарышкин: в Варшаве убеждены, что США и Британия поддержат расчленение Украины
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план расчленения Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова в четверг, 30 июня, приводит РИА Новости.

«Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине"», — говорится в сообщении СВР.

Польша, исходя из анализа ситуации, склоняется к тому, что необходимо «идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского миротворческого контингента», уточнили в Службе внешней разведки.

В частности, прорабатывается вариант создания на «Восточных кресах» подконтрольного Варшаве прокси-государства, защищать которое будут войска страны. Также рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», полагают в СВР.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковала идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по вопросу разрыва отношений с Донбассом и обвинила его в расчленении страны.

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Евгения Куликова
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