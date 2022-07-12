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Нашествие насекомых в российском регионе показали на видео

Жители Краснодарского края сняли на видео нашествие саранчи

Жители Краснодарского края сняли на видео нашествие саранчи. Кадры очевидцев с места событий появились в местной группе в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 12 июля.

По данным СМИ, полчища вредителей атаковали Приморско-Ахтарский район российского региона. На записи, опубликованной в сети, видны тучи насекомых, которые вьются над засеянными подсолнухами и пшеницей полями.

В районной администрации сообщили, что была проведена химическая обработка обочин дорог, краев полей с сельскохозяйственными культурами. Но эта мера оказалась малоэффективной из-за того, что основной очаг находится в плавневой зоне, где обработка категорически запрещена.

В июне 2021 года специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждали о нашествии саранчи на пять регионов России.

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Евгения Куликова
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