Байдена назвали вторым в рейтинге самых непопулярных президентов США

Политолог Дудаков заявил, что Байден стал самым непопулярным президентом США после Трумэна

Джо Байден стал самым непопулярным президентом США после Гарри Трумэна, управлявшего страной с 1945 по 1953 годы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что даже наиболее критикуемый предшественник Байдена Дональд Трамп опережал его на 5-6 процентов.

Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 33 процентов, об этом говорят данные опроса Quinnipiac University. При этом, среди молодежи деятельность президента одобряет только 22 процента. Деятельность американского лидера не одобряют 55 процентов американцев.

Самый непопулярный президент

«На протяжении полутора лет мы наблюдаем нисходящий тренд уровня поддержки Байдена. Согласно некоторым опросам, она упала даже до 29 процентов, — сказал Дудаков. — В итоге мы имеем то, что на второй год президентства Байден стал самым непопулярным лидером после Трумэна. Даже Трамп в тот же период был на 5-6 процентов выше».

Политолог объяснил, что на падение рейтинга Байдена влияют и неблагополучная ситуация в экономике, и инфляция, и внешняя политика США. Тем не менее, по его словам, это не говорит о том, что Штаты стоят на пороге массовых беспорядков.

«Я не вижу такого триггера, который сейчас заставил бы людей идти митинговать. Даже решение по абортам хоть и вызвало определенную активность, но она стихла уже на вторые сутки. Протесты могут начаться только в том случае, если в экономике страны наступит уже совсем ощутимый кризис. Например, острый дефицит топлива, недопоставки топлива и продовольствия в мегаполисы. Вот тогда, действительно, начнется хаос. Но все же это не самый вероятный сценарий», — считает Дудаков.

Дело в том, что, по словам политолога, в периоды тяжелых экономических кризисов люди заняты работой и попытками прокормить семью. Прошлая волна общественных возмущений, после убийства полицейскими Джорджа Флойда, была вызвана, по мнению Дудакова, скорее, затянувшейся пандемией коронавируса.

«Люди сидели по домам месяцами, инфоповод с убийством чернокожего просто совпал с тем, что американцы устали находиться взаперти. А тут мы видим тему абортов, очень важную и резонансную, но она ни к чему не привела кроме двух ночей протестов. Без яркого инфоповода медленное падение Америки в пропасть не выведет людей на улицы», — уверен политолог.

Он также считает, что объявление Байдену импичмента даже в случае дальнейшего падения рейтинга маловероятно.

Сейчас большинство в конгрессе у демократов. Через четыре месяца будут выборы, на которых, вероятно, победят республиканцы, вот они уже будут двигать тему с расследованиями в отношении Байдена, может, даже объявят ему импичмент. Но там очень высокий порог голосов для вынесения такого решения, так что способа отстранить действующего президента от власти я на данный момент не вижу, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что американцы не верят заявлениям президента США Джо Байдена об ответственности его российского коллеги Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране. По словам обозревателя Fox News Дугласа Мюррея, на протяжении нескольких месяцев Белый дом сваливает все проблемы на российского лидера, но есть «несколько проблем». Мюррей добавил, что «американцы на это не покупаются». «Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала этой администрации», — добавил он. Он уличил Байдена в попытке переложить ответственность за проблемы США на Путина.