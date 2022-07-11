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Байдена обвинили в попытке переложить ответственность за проблемы США на Путина

Обозреватель Fox News Мюррей уличил Байдена в попытке переложить ответственность на Путина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Американцы не верят заявлениям президента США Джо Байдена об ответственности его российского коллеги Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране, передает обозреватель Fox News Дуглас Мюррей.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев Белый дом сваливает все проблемы на российского лидера, но есть «несколько проблем». Мюррей добавил, что «американцы на это не покупаются». «Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала этой администрации», — добавил он. Он уличил Байдена в попытке переложить ответственность за проблемы США на Путина.

Журналист напомнил, что Байден заблокировал нефтепровод из Канады в рамках «зеленой» политики. В результате теперь он «вынужден ездить по миру, умоляя других обеспечить США нефтью». Мюррей обвинил власти США в том, что они проводят «идеологически обусловленную» энергетическую политику, не оценивая как она скажется на экономике. «Они не смотрели на цифры, не смотрели на факты, они руководствовались этой конкретной частью "повестки"», — добавил он.

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Марина Совина
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