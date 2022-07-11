В Германии рассказали о ждущей экономику США неизбежной рецессии

WirtschaftsWoche заявил, что американскую экономику ждут неизбежная рецессия и «ураган»

Американская экономика не сможет избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, пишет немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche.

По словам автора, аналитики соревнуются в мрачности прогнозов и рискуют этим привести в движение «ведущую вниз спираль». Эксперт заметил, что экономическая обстановка в стране усугубляется, положение американцев за последнее время заметно ухудшилось.

«Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение», — рассказал журналист. По его словам, сегодня почти две трети американских потребителей ждут и опасаются, что США могут сползти в рецессию. Мнение разделяют и экономисты.

Издание напомнило, что руководитель крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон предрек экономике США «ураган», а глава Tesla Илон Маск назвал рецессию «неизбежной». «Но если уж страх перед рецессией возник, то так просто от него избавиться не удастся. Страх усиливает механизмы, которые делают спад более вероятным», — добавил автор.

Он привел данные Чикагского университета, опросившего 50 американских экономистов. 70 процентов из них считают, что экономика США официально войдет в рецессию самое позднее в первом или втором квартале 2023 года.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что оснований для наступления «серьезной рецессии» в американской экономике нет, но замедление дальнейшего роста действительно возможно.