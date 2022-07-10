В США опровергли возможность рецессии

Министр торговли США Раймондо опровергла возможность серьезной рецессии

Оснований для наступления «серьезной рецессии» в американской экономике нет, но замедление дальнейшего роста действительно возможно. Такие прогнозы в эфире телеканала ABC опровергла министр торговли страны Джина Раймондо.

По ее словам, ВВП США последние полтора года рос беспрецедентно высокими темпами, на уровне 5-6 процентов, и ожидать их сохранения не стоит. Вероятнее всего, при выходе из пандемийного кризиса страна перейдет от активного роста к устойчивому.

Раймондо заметила, что представители американского бизнеса, с которыми она постоянно общается, также рассматривают рецессию как крайне маловероятное событие. Фундамент американской экономики крепок, а инфляция, пусть и является проблемой, но и основное внимание направлено на нее.

Ранее подразделение входящего в «большую четверку» банков США Wells Fargo заявило о замедлении экономического роста штатов в стране. При этом около месяца назад эксперты Wells Fargo прогнозировали вероятность умеренного спада экономики страны не раньше чем к концу 2022 года.

Между тем Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС прогнозирует спад экономики России из-за внешнеэкономических шоков в районе 6,4-11,5 процента в зависимости от уровня скидок на нефть, ослабления рубля и торгового оборота. При этом эксперты не исключают, что в 2023 году экономика пострадает даже сильнее. В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2022 год предусмотрено снижение ВВП по итогам года на 7,8 процента