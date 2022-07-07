Оценены варианты спада российской экономики

РАНХиГС: спад экономики России составит 6,4-11,5 процента

В Институте прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС разработали модель прогнозирования спада экономики России из-за внешнеэкономических шоков. Снижение ВВП, по оценкам, составит 6,4-11,5 процента в зависимости от уровня скидок на нефть, ослабления рубля и торгового оборота, пишет РБК.

Другие варианты предполагают, что в следующем году экономика пострадает так же или даже сильнее. Старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Андрей Зубарев считает, что значительный эффект на темпы экономического роста в России окажет дисконт цены на российскую нефть.

Смягчить падение ВВП позволило бы наращивание торговли с Китаем, но моментально сильного роста оборота с КНР ждать не стоит, уверен он.

Руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников отметил, что прогнозировать сложно — взаимосвязи в экономике нарушились. «Например, мы никогда раньше не видели, что при спаде ВВП начиналось сильное укрепление рубля — всегда было наоборот», — сказал он.

Экономисты из JPMorgan Chase, Citigroup и других крупных международных банков улучшили прогнозы по поводу спада экономики России в 2022 году. Ранее они ожидали снижения ВВП в диапазоне от 7 до почти 11 процентов, а теперь — от 8,5 до 3,5 процента.

В официальном прогнозе Минэкономразвития предусмотрено снижение ВВП по итогам года на 7,8 процента, однако в ведомстве уже заявили о его пересмотре в сторону улучшения.