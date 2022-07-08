В США заявили о падении экономики

Американская инвестиционная группа Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США

Экономика США уже начала падение, заявило подразделение входящего в «большую четверку» банков США Wells Fargo, передает Bloomberg. Американская инвестиционная группа стала первой, кто заявил о наступлении рецессии в Штатах.

По словам аналитиков, замедление экономического роста Штатов началось во второй половине 2022 года на фоне более стремительного роста инфляции, чем ожидалось. Также повлияли ухудшение настроений потребителей и изменения расходов компаний. ВВП США в первом квартале 2022 года упал примерно на 1,6 процента, показали данные Федерального резервного банка Атланты, а официальный отчет правительства будет опубликован до конца июля.

«Есть техническая часть рецессии, но также есть и существенное ухудшение ситуации с потреблением и занятостью», — рассказал старший стратег по мировым рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана. Он заявил, что в первые полгода спад экономики проявлялся лишь технически, и спрогнозировал удар по безработице и потреблению во второй половине 2022 года.

Эксперты Wells Fargo Investment Institute считают, что уровень безработицы составит 4,3 процента в 2022 году и 5,2 процента к концу 2023 года, тогда как ранее прогнозировали показатели на уровне 3,8 и 4,4 процента соответственно. Данные по уровню безработицы в США в июне, как ожидается, останутся на уровне 3,6 процента — около минимума более чем за 50 лет. Тем временем потребительские цены, которые растут максимальными темпами за 40 лет, продолжат повышаться до 8,8 процента в июне по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Такие высокие показатели могут вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США начать вести более агрессивную денежно-кредитную политику, сообщает Саман. По его мнению, повышение процентных ставок для замедления роста цен может привести к еще большему шоку на финансовом и трудовом рынке.

Текущий прогноз стал неожиданным для многих — чуть больше месяца назад эксперты Wells Fargo прогнозировали вероятность умеренного спада экономики США не раньше чем к концу 2022 года. В свою очередь, экономисты компании, относящиеся к другому подразделению, ожидают незначительную рецессию не ранее середины 2023 года.

В условиях обострившегося геополитического кризиса с замедлением экономики рискуют столкнуться и другие страны мира. Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила мировую рецессию в 2023 году. По ее словам, прогнозы по ситуации в мировой экономике ухудшаются. «Это будет трудный 2022 год, но, возможно, еще более тяжелым будет 2023 год», — подчеркнула она.