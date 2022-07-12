В еврозону войдет новое государство

ЕС 12 июля примет законы, позволяющие Хорватии войти в еврозону

Министры финансов стран еврозоны на встрече 12 июля в Брюсселе намерены принять три закона, которые позволят Хорватии перейти на евро, пишет Independent. Если план будет реализован, в еврозону впервые с 2015 года войдет новое государство.

Последней европейской страной, присоединившейся к зоне единой валюты, была Литва. Хорватия сможет стать 20-м членом еврозоны с 1 января 2023 года. Чтобы стать частью еврозоны, государству следует выполнить ряд экономических условий — низкая инфляция, рациональное использование государственных финансовых ресурсов, стабильный обменный курс и ограниченные затраты по займам.

Еврогруппа, консультативный орган при Совете ЕС, одобрила присоединение Хорватии к еврозоне 16 июня — там заявили, что страна выполнила все необходимые условия для перехода на евро. В конце июня присоединение Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 год анонсировал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Хорватия вступила в ЕС в 2013 году, однако тогда сохранила свою национальную валюту — куну (около 0,13 евро). Страна инициировала вступление в еврозону в 2019-м, присоединившись к европейскому Механизму обменных курсов (ERM II).