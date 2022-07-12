Суд в Европе частично признал правоту оператора «Северного потока-2»

Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока-2»

Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока-2», который оспаривал газовую директиву Евросоюза, следует из сообщения на сайте суда.

«Суд объявляет, что обращение Nord Stream 2 AG касательно директивы, распространяющей определенные правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран, частично приемлемо для рассмотрения», — сказано в сообщении.

Nord Stream 2 AG оспаривал газовую директиву в суде общей юрисдикции, но тот в мае 2020 года обращение отклонил. Теперь же суд следующей инстанции признал, что решение относительно того, что оператора трубопровода директива напрямую не коснулась, было ошибочным. В актуальном заявлении Европейский суд признал, что Nord Stream 2 AG имеет право оспаривать газовую директиву.

Спор был начат в конце 2019 года. По оценкам российской стороны, Евросоюз нарушил свои обязательства, приняв поправки к Третьей газовой директиве, которые носят «дискриминационный характер». Речь идет о требованиях, в соответствии с которыми оператор должен быть независим от поставщика — в данном случае «Газпрома». Директива предполагает ограничение мощности поставок.

Арбитражный трибунал сформировали в канадском Торонто. В июле 2020 года Nord Stream 2 AG направила заявления по существу разбирательства, а ЕС в сентябре выступал с возражениями относительно юрисдикции арбитражного трибунала. Затем Европа также предоставила заявление по существу разбирательства. К концу 2021 года спор продолжался.

При этом «Северный поток-2» с февраля 2022 года фактически заморожен. В конце марта стало известно, что оператор трубопровода Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии.