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Названы города с упавшими в цене «однушками»

SRG: сильнее всего цены на однокомнатные квартиры упали в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По итогам июня 2022 года сильнее всего цены на однокомнатные квартиры упали в Москве — на 7,16 процента, до 10 миллиона рублей. Города России с подешевевшими подобными объектами назвали аналитики консалтинговой компании SRG в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место в рейтинге занял город Иваново — там средняя стоимость «однушки» снизилась на 5,94 процента, до 2,77 миллиона рублей. На третьей строчке оказалась Рязань, где цена лота уменьшилась на 5,71 процента, до 3,3 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (минус 5,07 процента, до 7,2 миллиона рублей) и Казань (минус 5 процентов, до 5,7 миллиона рублей).

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7 мая 2022

Данные аналитики получили с помощью автоматизированной системы оценки, основанной на искусственном интеллекте и математических алгоритмах машинного обучения. Рейтинг рассчитан для 50 городов с крупнейшими рынками вторичного жилья — в 28 из них однокомнатные квартиры в июне стали дешевле.

При этом в ряде городов подобные объекты выросли в цене. Наибольшее подорожание отметили в Махачкале (плюс 16 процентов, до 2,5 миллиона рублей), Магнитогорске (плюс 10,3 процента, до 1,79 миллиона рублей) и Липецке (плюс 7,73 процента, до 3 миллионов рублей).

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что во втором квартале 2022 года готовые квартиры сильнее всего подорожали в Нижегородском районе Москвы — средняя цена квадратного метра там увеличилась на 4,9 процента, до 309,1 тысячи рублей. Лидерами рейтинга по этому показатели также стали Красносельский и Даниловский районы столицы.

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