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Онищенко дал россиянам советы из-за выявления случая заражения оспой обезьян

Онищенко рекомендовал не паниковать из-за выявления случая заражения оспой обезьян

Фото: АГН Москва / Global Look Press

После выявления в России случая заражения оспой обезьян россиянам не нужно паниковать — важно слушать только специалистов-эпидемиологов. Об этом заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает KP.RU.

Бывший главный санитарный врач страны также дал россиянам советы после выявления заболевания. Онищенко рекомендовал обращать внимание на любую сыпь на теле и следить за температурой — в частности, особое внимание следует уделить детям, подчеркнул специалист.

Онищенко посоветовал вызвать врача при обнаружении на теле любой сыпи. При появлении симптомов инфекции не стоит пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить окружающих, подчеркнул академик. По его словам, россиянам важно знать о путях заражения оспой обезьян. Так, инфекция передается не только воздушно-капельным путем, отметил Онищенко, — оспой можно заразиться и при контакте с одеждой инфицированного.

«После того как на теле появляется сыпь, она подсыхает, образуется корочка, пустоты, они лопаются и с ними выходит очень много вируса. Это тоже обязательно надо знать», — сказал бывший главный санитарный врач.

Помимо этого, Онищенко посоветовал воздержаться от поездок в эпидемиологически неблагополучные страны, в числе которых Португалия, Великобритания, Испания, Франция и другие государства Европы, а также Израиль и Канада.

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные о заражении были получены заблаговременно, Роспотребнадзор к этому готовился.

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Анастасия Шейкина
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