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Девушка не заметила пикантную деталь на фото и отправила его родным и коллегам

Пользовательница Reddit отправила семье фото своего кота с секс-игрушкой на заднем плане

Фото: NookEmDookEm / Reddit

Пользовательница Reddit с ником NookEmDookEm поделилась историей о том, как отправила семье, знакомым и коллегам фото своего кота и не заметила пикантную деталь на заднем плане. По словам девушки, за головой питомца оказалась секс-игрушка.

Рассказчица отметила, что после переезда в новую квартиру завела кота. Сделав много фотографий питомца, девушка решила поделиться снимками с близкими людьми. «Я тщательно выбрала изображение, которое, как мне показалось, отображало его ленивую натуру», — написала она и добавила, что отправила фото родным, друзьями и даже своему боссу.

Большинство тех, кто получил фотографию, ответили, что считают кота милым. Однако спустя несколько недель девушка встретилась с подругой, и та обратила внимание на откровенную деталь на снимке. «Она спросила, вижу ли я что-то, чего не должно быть на фото. Я ответила: "Нет". Она указала на область за его головой и сказала: "А как же это?" За его головой стоял фаллоимитатор», — рассказала автор.

Девушка подчеркнула, что самое обидное для нее оказалось в том, что она даже не пользовалась секс-игрушкой, попавшей на фото. Героиня истории объяснила, что ей прислали фаллоимитатор неправильного размера, поэтому она совершенно забыла о существовании этой вещи у себя дома.

«Честно говоря, я взглянула на снимок перед тем, как прочитать рассказ, и не заметила секс-игрушку. Она не так уж видна», «Я заметил дилдо на фото только после того, как прочитал историю», — заверили пользователи в комментариях. Некоторые из них также посоветовали рассказчице при необходимости заявить близким и знакомым, что на фото светильник в виде пениса. Вместе с тем несколько комментаторов порекомендовали девушке не стесняться того, что она пользуется секс-игрушкой.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, как после многих лет лечения инфекций мочевыводящих путей случайно узнала свой неожиданный диагноз. Она заявила, что постоянные болезни вызывала опухоль.

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Олег Давыдов
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