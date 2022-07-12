Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

Роспотребнадзор заявил о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу — по возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

В Роспотребнадзоре отметили, что круг контактов заболевшего был ограничен, специалисты внимательно следят за состоянием всех, кто контактировал с инфицированным. Его болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Выявить заболевание удалось благодаря тес-системам научного центра «Вектор».

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский предрекал, что единичные случаи заражения среди россиян будут выявлены уже в июле или августе. Он отмечал, что инфицирования будут среди вернувшихся из-за рубежа.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель. Случаи заболевания оспой обезьян выявлены уже в 59 странах, общее число заболевших превысило 9 тысяч.