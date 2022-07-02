Назван возможный срок появления оспы обезьян в России

Эпидемиолог Покровский заявил о появлении оспы обезьян в России в течение двух месяцев

Оспа обезьян неизбежно попадет в Россию. Однако широкое распространение этого заболевания маловероятно из-за его особенностей. Об этом «Ленте.ру» рассказал академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. Он назвал возможный срок появления вируса в России.

Надо ориентироваться, что в ближайший месяц-два будут единичные случаи. Они будут преимущественно завозные — то есть либо у иностранцев, либо у людей, заразившихся за рубежом Вадим Покровский эпидемиолог

«Главное не дать распространиться этому заболеванию, вовремя выявить. А так как оно не очень заразное, можно будет остановить его на начальной стадии», — сказал он.

В чем особенности оспы обезьян? Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое протекает мягче, чем натуральная оспа. Среди симптомов отмечают жар, сильную головную боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, боль в мышцах. Спустя несколько дней начинают появляться высыпания, которые через некоторое время превращаются в пузырьки с жидкостью. Выздоровление наступает через две-четыре недели, но бывают и летальные случаи. Основной способ заражения — это контакт с грызунами.

Источник заражения

Наиболее вероятный источник проникновения оспы обезьян в Россию — люди, приехавшие из-за рубежа. Распространению способствует отсутствие ограничений на перемещение со многими государствами. По словам академика, те, кто путешествует, наиболее уязвимы перед вирусом.

«В основном случаи выявлялись в Европе, ареал распространения потихонечку увеличивается. Это связано с тем, что несколько десятилетий люди не прививались от натуральной оспы, поэтому популяционный иммунитет достаточно слабый, и вероятность завоза существует. Нас обнадеживает то, что это заболевание не очень заразное и передается при тесном контакте, кроме того, тяжелых случаев тоже пока нет», — объяснил академик.

Будет ли пандемия?

Появление оспы обезьян в большинстве стран вполне возможно. Однако широкое распространение маловероятно, считает Вадим Покровский.

«То, что она может распространиться по всему миру — да. Когда по всему миру она будет регистрироваться, это можно будет назвать пандемией. Другой вопрос, насколько много людей будет болеть в той или иной стране. Это немного портит терминологию», — заключил эпидемиолог.

Оспа обезьян может быть во всех странах, но по несколько случаев Вадим Покровский эпидемиолог

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о высоких шансах появления оспы обезьян в России.

«Из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — пояснила она.

В 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев заражения инфекцией. В ВОЗ заявили о «чрезвычайном характере» ситуации.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией.