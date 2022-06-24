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Эпидемиологи подсказали способы определить у себя оспу обезьян

Врач Льюис из ВОЗ: оспу обезьян можно вычислить по сыпи в паху и симптомам ОРВИ

Фото: Aditya Irawan / Getty Images

Эпидемиологи подсказали несколько признаков, которые отличают оспу обезьян от других высыпаний. Способы вычислить у себя распространяющееся по миру и признанное пандемией заболевание приводит ETNT.

Как рассказывает врач Розамунд Льюис из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), определить оспу обезьян можно по месту первого высыпания. По ее словам, при этом виде оспы сыпь первым делом появляется в паху и позже превращается в волдыри. «Оспа обезьян чаще проявляется в интимной зоне и на более долгое время остается там», — добавляет она.

Кроме того, добавляет эпидемиолог Эмили Лэндон, оспа обезьян часто сопровождается симптомами гриппа и ОРВИ: воспаленными лимфоузлами, болями в мышцах и всем теле, повышением температуры, головными болями.

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Александра Лисица
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Эпидемиологи подсказали способы определить у себя оспу обезьян
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