Вирусолог назвал симптомы оспы обезьян

Вирусолог Чумаков назвал гнойники характерным симптомом оспы обезьян

Начальные проявления оспы обезьян довольно неспецифичны, как и у многих других вирусных заболеваний, однако для нее характерны гнойники. Такой симптом болезни в разговоре с «Лентой.ру» назвал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Когда появляются кожные высыпания, их сложно спутать с чем-то еще. Для того же коронавируса не характерно, но при нем бывает, конечно, мелкая сыпь на коже. Но все таки для оспы обезьян характерны гнойнички, которые прорываются», — сказал он.

Чумаков добавил, что заражение оспой обезьян в основном происходит при тесном контакте.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что, согласно исследованиям, оспа обезьян может протекать без симптомов. Он отметил, что вакцинированные люди тоже могут не проявлять симптомов при заболевании, у них не будет повышаться температура тела и не останутся характерные следы на коже. Специалист добавил, что бессимптомное течение оспы обезьян пока не изучено детально.

22 июня Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. По данным организации, на сегодняшний день оспа обезьян выявлена в 58 странах, а общее число заражений превысило 3 417 случаев. В России случаи заражения оспой обезьян пока не зарегистрированы.