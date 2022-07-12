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На Украине признали причастность партизан к подрыву авто харьковского чиновника

В МВД Украины заявили, что к подрыву авто главы поселка Великий Бурлук причастны партизаны

Фото: Евгений Юнаков

К подрыву автомобиля главы поселка Великий Бурлук Евгения Юнакова причастны «украинские партизаны». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Глава МВД признал причастности партизан и добавил, что тем самым они «освободили суд от лишней волокиты».

11 июня стало известно, что глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Местные власти назвали атаку на чиновника терактом, организованным украинским руководством.

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Алевтина Запольская
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