На Украине признали причастность партизан к подрыву авто харьковского чиновника

В МВД Украины заявили, что к подрыву авто главы поселка Великий Бурлук причастны партизаны

К подрыву автомобиля главы поселка Великий Бурлук Евгения Юнакова причастны «украинские партизаны». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Глава МВД признал причастности партизан и добавил, что тем самым они «освободили суд от лишней волокиты».

11 июня стало известно, что глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Местные власти назвали атаку на чиновника терактом, организованным украинским руководством.