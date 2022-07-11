Глава администрации в Харьковской области погиб из-за подрыва машины

Глава администрации Великого Бурлука Евгений Юнаков погиб в результате подрыва машины

Глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона.

Местные власти назвали произошедшее терактом, организованным украинским руководством.

Ранее стало известно, что в Херсоне предотвратили покушение на главу администрации области Владимира Сальдо. По данным властей, под автомобиль чиновника было заложено взрывное устройство. Взрывчатку заметили гражданские и сообщили российским военным.

24 июня в Херсоне в результате подрыва машины погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.