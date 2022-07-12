Сексологи разрешили иногда ненавидеть партнера

Психотерапевт Пресс: с ненавистными привычками партнера лучше смириться

Люди часто переживают, что испытывают негативные эмоции в адрес партнера, считает клинический сексолог Несс Купер. В беседе с Metro она разрешила иногда ненавидеть возлюбленного и рассказала, когда эти чувства нормальны.

По словам Купер, вспышка ненависти к партнеру может указывать на то, что чаша терпения человека переполнилась, и нервной системе был послан сигнал «бей или беги». «Партнеру необязательно делать что-то, способное стать для вас триггером. Он может просто попасть под горячую руку, когда вы находитесь на грани срыва или переживаете выход из зоны комфорта», — объяснила сексолог и посоветовала учиться правильно выражать свои негативные чувства.

Психотерапевт, специалистка в области отношений Кэти Пресс добавила, что иногда мысль «Я тебя ненавижу» может стать поводом для работы над отношениями. Более того, возможно одновременно любить человека и ненавидеть некоторые его привычки. «В новых отношениях вы можете надеяться на то, что партнер изменится. В уже устоявшихся отношениях можно только привыкнуть к его поведению», — порассуждала психотерапевт и отметила, что с этими ненавистными привычками лучше смириться, если есть цель сохранить связь в долгосрочной перспективе.

Купер подчеркнула, что иногда ненависть проявляется на том этапе отношений, когда партнеры снова учатся быть индивидуальностями, а не только парой. «Вы видите, что ваш партнер — человек. И если вам не нравится его поведение, нужно проанализировать, влияет это на ваши отношения или нет, стоят отношения того, чтобы мириться с проявлениями партнера, или нет», — сказала она.

По мнению Пресс, есть случаи, когда ненависть может свидетельствовать о разрушительных процессах. «Если ненависть медленно нарастает и превращается в постоянное отвращение, усиливается с каждым конфликтом и никогда не уходит, это знак, что в отношениях проблема», — предупредила она.

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