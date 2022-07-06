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Сексолог подсказала запоминающиеся места для интима

Сексолог Александра Миллер порекомендовала заниматься сексом в кинотеатрах и подъездах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Разнообразить сексуальную жизнь можно с помощью запоминающихся локаций, подсказала сексолог и психотерапевт Александра Миллер. Ее слова приводит портал «Инфо24».

Миллер порекомендовала людям, которые устали от рутинного интима, обратить внимание на места массового скопления людей, в частности, нудистские пляжи, парковки и кинотеатры. «Кино! Как мы можем догадаться, там на последних рядах могут происходить не только поцелуи», — намекнула Александра.

Также Миллер посоветовала при хорошей погоде попробовать заниматься сексом на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности, а в сильную жару поискать возможность удовлетворить свою страсть в прохладном подъезде.

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Александра Лисица
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