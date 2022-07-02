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Объяснено желание заняться сексом втроем

Психотерапевт Лях назвал одной из причин желания заняться сексом втроем нимфоманию

Фото: Unsplash

Желание заняться сексом втроем может быть вызвано патологически повышенным половым влечением у мужчин (сатириаз) и женщин (нимфомания). Эту и другие причины подобной идеи в разговоре с НГС назвал психотерапевт Игорь Лях.

Уточняется, что люди также могут захотеть воплотить в жизнь такую сексуальную практику из-за однообразия в отношениях. «Как отмечают сексологи-психоаналитики, для части людей в их сексуальном стабильном взаимодействии с партнером возникает рутинизация. То есть в силу особенностей личности некоторые моменты оказываются нереализуемыми», — объяснил специалист. Другой причиной такого желания может послужить юношеская гиперсексуальность или реакция на увиденное в порнографии, сказал он.

Кроме того, психотерапевт заявил, что для части людей участие в сексе втроем является способом не столько получить интимное удовлетворение, сколько ощутить власть и самоутвердиться. «Действительно, очень часто это реализация потребности во власти, самоутверждении, прорывающаяся идея собственного величия», — уточнил Лях. Он подчеркнул, что сам факт вступления в эти отношения при таких условиях является как будто вкушением запретного плода.

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Сексолог Анастасия Аркашова в беседе с изданием сочла, что в основном пары прибегают к сексу втроем, желая разнообразить интимную жизнь и попробовать нечто новое. Секс-блогерша Елизавета Кузнецова также добавила, что секс втроем — новый способ общения в паре.

Вместе с тем специалисты предостерегли пары от воплощения в жизнь такой идеи при отсутствии искреннего желания у одного из партнеров. «Прежде чем соглашаться на секс втроем, партнерам необходимо быть на 100 процентов уверенными, что они сами этого хотят, а не следуют моде или боятся отказать», — указала Аркашова.

Ранее сексолог Аннабель Найт назвала способы улучшить качество сексуальной жизни. Специалистка выразила уверенность в том, что этому могут поспособствовать разнообразие интимной жизни и открытость всему новому.

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Олег Давыдов
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