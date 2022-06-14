Названы способы улучшить качество сексуальной жизни

Эксперт по отношениям Найт: качество сексуальной жизни зависит от общения между партнерами

Эксперт по отношениям, сексолог Аннабель Найт назвала способы улучшить качество сексуальной жизни и стать сексуально благополучным человеком. Ее слова приводит издание Metro.

Найт заявила, что секс и оргазм очень важны для здоровья человека — множество исследований доказали, что регулярная интимная близость способствует комплексному укреплению иммунитета. Но в то же время, как отметила эксперт, качество сексуальной жизни напрямую зависит от физического и психического состояния человека. По ее словам, недостаток общения между партнерами и отсутствие честности перед самим собой негативно сказывается на сексуальном благополучии, здоровье и возможности получать удовольствие от близости.

Улучшить качество интимной жизни также поможет ее разнообразие и открытость всему новому, считает эксперт. «Общение, исследование и эксперименты — это треугольник удовольствия для партнеров. Я выступаю за то, чтобы пробовать разные вещи и не запрещать себе ничего», — объяснила Найт. Специалистка предложила носить красивое нижнее белье и не стесняться использовать различные секс-игрушки и другие товары из магазина для взрослых, потому что это создает так называемое «позитивное предвкушение» — чувство возбуждения от осознания собственной сексуальности, чувственности — и, в конечном итоге, улучшает качество интимной жизни и удовлетворенность от секса.

Ранее клинический психолог и кандидат наук Лиза Файерстоун назвала способ правильно ругаться с партнером, чтобы быть услышанным. По словам Файерстоун, в любых проблемных ситуациях важно успокоиться и не дать эмоциям взять верх.