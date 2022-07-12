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Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России

Спикер Госдумы Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами РФ
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его мнению, к новости из Пентагона нужно относиться как к провалу программы американской противоракетной обороны.

Володин подчеркнул, что Пентагон в этой ситуации просто «сдулся». «Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона"», — написал спикер Госдумы.

Накануне стало известно, что Пентагон работает над новым планом, который, по убеждению американских военных, позволит противодействовать гиперзвуковому оружию России и Китая.

Его основой станут воздушные шары. Пентагон намерен применять их в рамках обширной системы наблюдения, а в будущем — в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет, передает РИА Новости.

Ранее Пентагон сообщал о росте запросов Украины по мере поступления военной помощи от Запада.

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Анна Щербакова
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