Спикер Госдумы Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами РФ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его мнению, к новости из Пентагона нужно относиться как к провалу программы американской противоракетной обороны.

Володин подчеркнул, что Пентагон в этой ситуации просто «сдулся». «Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона"», — написал спикер Госдумы.

Накануне стало известно, что Пентагон работает над новым планом, который, по убеждению американских военных, позволит противодействовать гиперзвуковому оружию России и Китая.

Его основой станут воздушные шары. Пентагон намерен применять их в рамках обширной системы наблюдения, а в будущем — в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет, передает РИА Новости.

Ранее Пентагон сообщал о росте запросов Украины по мере поступления военной помощи от Запада.