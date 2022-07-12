Россиянин упал шеей на работающую электропилу и остался жив

Житель подмосковного Ступино упал с крыши шеей на работающую электропилу и остался жив

Житель подмосковного города Ступино упал с крыши шеей на работающую электропилу и остался жив. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

34-летний россиянин находился на даче и чинил крышу. В какой-то момент он сорвался и ударился об инструмент, лежащий на земле. Электропила насквозь перерезала мужчине гортань.

Его доставили в Ступинскую областную клиническую больницу. Медики выявили у него проникающее повреждение мягких тканей шеи и сквозное повреждение гортани.

По словам врача-отоларинголога Ступинской ОКБ Ивана Комиссарова, у пострадавшего не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи. «Мы установили трубку, через которую мужчина впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода», — разъяснил он.

Первые сутки житель Подмосковья пробыл в реанимации, когда мужчина пришел в себя, его перевели в отоларингологическое отделение.

Позже к нему вернулся голос, а также восстановилась речевая функция.

Ранее в Подмосковье молодой человек упал на арматуру со второго этажа, проткнул шею и выжил. Кроме сквозного ранения шеи, у россиянина обнаружили рваную рану левого плеча, а также поверхностные повреждения правой кисти.