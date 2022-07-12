Российский врач перечислил опасные пластические операции

Хирург Макаров: ринопластика и подтяжка лица являются опасными пластическими операциями

Российский пластический хирург Андрей Макаров перечислил опасные пластические операции. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием «Доктор Питер».

Так, в первую очередь специалист отметил ринопластику. Он пояснил, что при помощи данной операции пациенты хотят устранить проблемы с дыханием, скорректировать асимметрию и форму носа. Однако Макаров предупредил, что после ее проведения могут возникнуть осложнения, из-за которых потребуется установка трансплантатов, изготавливающихся из ребер или ушных раковин человека.

Кроме того, опасными пластическими операциями являются подтяжка лица и блефаропластика век. По мнению врача, после проведения первой манипуляции у многих пациентов происходит снижение тонуса мышечных тканей лица и шеи. «Считается, что нарушения связаны с наследственными особенностями эластичности тканей у некоторых людей. Влияет на данное осложнение и курение», — заявил Макаров. Он также пояснил, что после блефаропластики вероятны появление двоения в глазах, слезотечение и неравномерности контура век.

Помимо этого, в рейтинг медик добавил липосакцию. Он объяснил, что после упомянутой процедуры жир пациента может попасть в кровеносное русло и спровоцировать закупоривание сосудов. По его словам, данная проблема чаще всего приводит к летальным исходам.

В заключение Макаров рассказал о последствиях маммопластики. Специалист отметил, после операции возможно смещение импланта, нарушение контура и симметрии груди, а также такое онкологическое заболевание, как анапластическая крупноклеточная лимфома.

В июне пластический хирург Дмитрий Скворцов заявил, что в России вырос спрос на пластические операции. Речь идет о таких процедурах, как ринопластика, маммопластика и блефаропластика. По мнению врача, данное явление связано с повышением цен на материалы и возникшими трудностями с логистикой, а также с пандемией коронавируса.