В Сочи откроется сезон кино в горах

На Красной Поляне с 13 июля начнут проводиться показы фильмов под открытым небом

На курорте Красная Поляна в Сочи в среду, 13 июля, откроется сезон кино в горах. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Уточняется, что показы фильмов будут проводиться до начала сентября три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям в 20:00. Кинотеатр под открытым небом расположен на площади между канатными дорогами.

«Вечерняя прохлада, великолепный вид на горы, тысячи звезд над головой, теплый плед, уютное кресло-пуф и атмосферное кино — что может быть волшебнее? Специально отобранные для отдыха всей семьей фильмы оставят приятные воспоминания о лете», — рассказали организаторы мероприятия на сайте курорта.

В программе заявлены десятки кинокартин с высокими рейтингами и звездными составами. Среди них — «Королевство полной луны», «Ромовый дневник», «Области тьмы», «Коко до Шанель», «Линкольн для адвоката», «Письма к Джульетте» и другие.

Ранее сообщалось, что в Сочи построят новую канатную дорогу к смотровой башне на горе Большой Ахун в Сочинском национальном парке. Отмечается, что открытие объекта позволит туристам сократить время в пути на гору Ахун с 30 до 10 минут.