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В Сочи построят канатную дорогу на гору Ахун

В Сочи построят канатную дорогу на гору Ахун за 4 миллиарда рублей

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

В Сочи построят новую канатную дорогу к смотровой башне на горе Большой Ахун в Сочинском национальном парке. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Кирилл Сазонов.

«Ее открытие позволит туристам сократить время в пути на гору Ахун с 30 до 10 минут, а историческому объекту — увеличить экскурсионный трафик до 500 тысяч человек в год», — заявил он, отметив, что таким образом также удастся сохранить леса в нацпарке.

По словам Сазонова, строительством займется НАО «Красная поляна», в общей сложности на реализацию проекта направят 4 миллиарда рублей. Ожидается, что новая канатная дорога заработает к 2024 году.

Ранее в мае сообщалось, что на популярном у туристов курорте «Мамисон» в Северной Осетии к 2024 году построят первую канатную дорогу.

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Варвара Кошечкина
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