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На курорте в Северной Осетии построят канатную дорогу

Канатную дорогу построят на курорте «Мамисон» к 2024 году

Изображение: cgstan.ru

На популярном у туристов курорте в республике Северная Осетия-Алания к 2024 году построят первую канатную дорогу. Об этом сообщает ТАСС.

Так, исполняющая обязанности председателя комитета региона по туризму Мадина Тебиева уточнила, что проект планируется реализовать на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон».

Также специалист добавила, что в настоящее время в республике разработано 23 экскурсионных маршрута. «В рамках взаимного продвижения турпродукта у нас на стадии согласования новый национальный межрегиональный маршрут со Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией», — отметила Тебиева.

Ранее в мае сообщалось, что в Северной Осетии прошел турнир по национальным видам спорта. Более 150 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате и первенстве республики по ивазанта (мас-рестлингу), а также в чемпионате республики по чъоппу (лянга).

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Валентина Процкова
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