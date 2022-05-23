В Северной Осетии прошли соревнования по национальным видам спорта

В Северной Осетии прошел чемпионат республики по мас-рестлингу и чъоппу

Турнир по национальным видам спорта прошел в республике Северная Осетия-Алания. Об этом ТАСС сообщил представитель общественной организации «Ирон Федераци» Тамерлан Цгоев.

На одной площадке состоялись открытые чемпионат и первенство республики по ивазанта (мас-рестлингу), а также чемпионат республики по чъоппу (лянга) — в соревнованиях приняли участие более 150 человек, в том числе жители Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

«Главная цель мероприятия — сохранение и развитие национальных видов спорта, которые еще существуют у народов, но не имеют массового характера», — рассказал Цгоев.

Мас-рестлинг стал национальным видом спорта в 2003 году. По правилам спортсмены садятся друг напротив друга, упираются ступнями в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из его рук. Чъопп — осетинская народная игра. В ней используется воланчик из свинцовой пуговицы и куска овечьего руна, с которым нужно сделать как можно больше ударов ногой, не давая ему упасть на землю.

Ранее в мае в Кабардино-Балкарии состоялся турнир по дзюдо, приуроченный ко дню памяти жертв Кавказской войны. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 дзюдоистов из разных населенных пунктов республики. Отмечается, что подобные чемпионаты для многих борцов являются путевкой в большой спорт.