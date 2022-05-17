В Кабардино-Балкарии провели турнир по дзюдо

Турнир по дзюдо провели в Кабардино-Балкарии ко дню памяти жертв Кавказской войны

Турнир по дзюдо провели в Кабардино-Балкарии в преддверии дня памяти жертв Кавказской войны, который ежегодно отмечается в республике 21 мая. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, соревнования для юношей 2007 года рождения состоялись в селе Кенже в одноименном спортивном комплексе. Всего в памятном турнире приняли участие около 100 дзюдоистов из разных населенных пунктов республики. Отмечается, что участие в подобных чемпионатах для многих борцов является путевкой в большой спорт.

Согласно материалу, победители и призеры определялись в упорной борьбе в десяти весовых категориях. Известно, что организатором турнира выступила специализированная спортшкола олимпийского резерва по дзюдо имени Сефа Нирова.

В мае сообщалось, что в Дагестане около 150 тысяч детей приняли участие в футбольной школьной лиге в рамках федерального проекта «Футбол в школу». Финал соревнований прошел 5 мая в Махачкале на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки Дагестана.