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Глава Крыма отреагировал на удар по Новой Каховке

Глава Крыма Аксенов счел целью удара по Новой Каховке запугивание мирного населения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удар по Новой Каховке является еще одним преступлением Киева. Так на него отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким всех, кто пострадал, а также пожелал им скорейшего выздоровления. Аксенов отметил, что Крым готов оказать людям и городу всю необходимую помощь.

Он добавил, что задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) — запугать мирное население и не допустить налаживания нормальной жизни. «Чем скорее Украина в ее нынешнем виде исчезнет с политической карты мира, тем лучше будет и для народов этой страны, которые киевский режим беспощадно бросает в мясорубку войны», — подчеркнул глава республики.

Украинские силы обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. Кроме того, загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе 2 километров вылетели стекла.

Позже глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев назвал терактом удар ВСУ по Новой Каховке.

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Сергей Истомин
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