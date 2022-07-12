Глава Крыма отреагировал на удар по Новой Каховке

Глава Крыма Аксенов счел целью удара по Новой Каховке запугивание мирного населения

Удар по Новой Каховке является еще одним преступлением Киева. Так на него отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким всех, кто пострадал, а также пожелал им скорейшего выздоровления. Аксенов отметил, что Крым готов оказать людям и городу всю необходимую помощь.

Он добавил, что задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) — запугать мирное население и не допустить налаживания нормальной жизни. «Чем скорее Украина в ее нынешнем виде исчезнет с политической карты мира, тем лучше будет и для народов этой страны, которые киевский режим беспощадно бросает в мясорубку войны», — подчеркнул глава республики.

Украинские силы обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. Кроме того, загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе 2 километров вылетели стекла.

Позже глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев назвал терактом удар ВСУ по Новой Каховке.