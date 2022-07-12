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Удар по Новой Каховке назвали терактом

Глава ВГА Каховского района Леонтьев назвал удар по Новой Каховке терактом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев назвал терактом удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Это расчетливо, жестоко и цинично — то, что сделано», — прокомментировал террористический акт против мирного населения Леонтьев.

По его словам, атаку «супервысокоточными» ракетами по населенному пункту можно однозначно назвать спланированной.

Ранее глава ВГА назвал удар ВСУ по городу приказом президента страны Владимира Зеленского. Он также указал, что ответственные за удар по городу являются военными преступниками и должны пойти под суд.

Украинские силы обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. В результате атаки загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе 2 километров вылетели стекла.

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Алевтина Запольская
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