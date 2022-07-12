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Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу приказом Зеленского

Глава ВГА Каховского района Леонтьев назвал удар по Новой Каховке приказом Зеленского

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке приказом президента страны Владимира Зеленского. Его цитирует РИА Новости.

«К большому сожалению и негодованию, это сделано по приказу президента страны, за которого люди, которые погибли в том числе, голосовали… Все это катастрофа для нашего мирного города», — сказал Леонтьев.

Он также подчеркнул, что ответственные за удар по городу являются военными преступниками и должны пойти под суд. «Это цинично, это жестоко. Я даже не знаю, с чем это сравнить можно. Люди знали, куда целятся, люди знали, какие будут последствия», — отметил глава ВГА.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. В результате атаки загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе 2 километров вылетели стекла.

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Алевтина Запольская
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